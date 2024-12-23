شعارات داعش تصل بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، برصد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الارهابي على جدران إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه فور اكتشاف العبارات، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث قامت على الفور بمسح العبارات من الجدران، كما تابعت كاميرات المراقبة في المنطقة في محاولة للتوصل إلى هوية الفاعل.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الحادث لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال في المنطقة.

والجمعة الماضي، قامت القوات الأمنية بتطويق قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك بعد العثور على علم "داعش" مرفوعاً على بوابة إحدى مدارسها.

وبدأت القوة الأمنية عملية بحث وتفتيش للبحث عن المنفذين.

يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة قبل أسبوع، حيث تم القبض على المنفذين من قبل الحشد الشعبي.