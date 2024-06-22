شرطي ينهي حياته بـ"الزرنيخ" في بغداد وحالتا انتحار في ديالى إحداهما "فاشلة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار منتسب في الشرطة العراقية ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في شرطة بغداد أقدم على الانتحار مستخدماً مادة "الزرنيخ"، داخل داره ضمن منطقة حي دجلة جنوب العاصمة بغداد، فيما لم تعرف أسباب الانتحار".

واشار المصدر الى "نقل جثة المنتسب للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وفي ديالى، أفاد مصدر أمني بأن "امرأة تولد 1998 أحرقت نفسها بالوقود داخل منزلها بقضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة"، مبيناً أن "والد الامرأة قدم شكوى على زوجها يتهمه بدفعها للانتحار".

ولفت الى أن "مخموراً من مواليد 2003، اقدم على الانتحار بـ"شفرة" عبر نحر رقبته"، مشيراً الى "انقاذه ونقله للمستشفى من قبل ذويه عند أطراف مدينة بعقوبة".