شرطي يقتل زميله بالخطأ جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم السبت، بمقتل شرطي على يد زميله بطريق الخطأ داخل احد المراكز الامنية في الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عنصرين من عقود الشرطة الجدد كانا داخل أحد المراكز الأمنية وسط الناصرية، وأثناء عبث أحدهما بالسلاح الناري، انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل زميله الذي كان بجواره.

وبين المصدر، ان "قوة امنية قامت بنقل العنصر الامني المقتول بالخطأ للطب العدلي، فيما تم ايقاف الشرطي الذي تسبب بالحادث على ذمة التحقيق ".