شرطتها تصدر توضيحا بشأن الانفجارات في محافظة بابل

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الجمعة، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات "مغلوطة" حول سماع أصوات انفجارات في محافظة بابل.

وذكرت القيادة في بيان أن هذه المعلومات كاذبة ولا أساس لها من الصحة .

وأهابت بالمواطنين الى، عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة .

وأكدت قيادة الشرطة أن الوضع الأمني في محافظة بابل مستقر تماماً ، وأن القوات الأمنية تواصل مهامها في حفظ الأمن والنظام العام .

ودعا البيان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو شائعات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل ، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الطوارئ أو مراكز الشرطة القريبة .