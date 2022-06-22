شرطة واسط تكشف تفاصيل حادثة الدبوني: أولاد عم قتلوا بعضهم

شفق نيوز / كشفت مديرية شرطة واسط، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن حادثة "الدبوني"، شمالي الكوت، وفيما بينت انها شكلت قوة مشتركة للتحري عن الحادثة، أكدت أن شقيقين قتلا بحادث دهس من ابن عمهم الذي قُتل هو الآخر على يد الشقيق الثالث للمجني عليهم.

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بعد تلقي مركز شرطة الدبوني أخباراً عن وقوع جريمة قتل في ناحية الدبوني، ولأهمية الموضوع أمر قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني بتوجيه قوة مشتركة من مديرية شرطة العزيزية وفوج طوارئ واسط الثاني وقسم مكافحة اجرام واسط والاجهزة الاستخبارية العاملة في الناحية للاطلاع على محل الحادث".

وأضاف البيان أن "القوة قامت بفرض طوق امني حول محل الحادث وتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة العزيزية حيث تبين ومن خلال التحقيق أن خلافا عائلياً حدث بين ابناء العمومة مما تسبب بقيام (المجنى عليه) بدهس عجلة نوع بيك اب تقل ثلاثة اشخاص من ابناء عمومته مما تسبب بوفاة (شخصين) وبعد ذلك قام احد الاشخاص الذي نجا من الحادث بقتل السائق الذي قتل اخوته والذي القي القبض عليه وتوقيفه وفق المادة (٤٠٦ق.ع)".

وتابع البيان انه "تم اجراء الكشف على محل الحادث وبحضور خبراء الأدلة الجنائية والكشف على الجثث ومحل الحادث حيث تبين ومن خلال التحقيق إثر حادث (دهس) والثالث قد قتل بسبب اطلاق نار وضبط السلاح الذي كان بحوزة الجاني والموقف مسيطر عليه تماماً".

وكان مصدر أمني بمحافظة واسط أفاد، اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة اخوة في حصيلة أولية لنزاع مسلح اندلع داخل عشيرة واحدة، شمالي الكوت، مركز محافظة واسط.