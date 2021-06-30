شرطة واسط تعلن إصابة ضابط بـ"أحداث العزيزية"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة واسط، يوم الاربعاء، عن إصابة ضابط في الاحداث التي رافقت الاحتجاجات ليلة امس في قضاء العزيزية.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب اصيب برمانة صوتية يوم امس اثناء واجبه في حماية محطة شبكة كهرباء العزيزية، خلال احداث تظاهرات يوم امس".

واشارت الى أن "حالته الصحية سيئة".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، وجه محافظ واسط محمد المياحي، يوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي رافقت الاحتجاجات في قضاء العزيزية.

وقال المياحي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "أعطى إجازة مفتوحة لقائممقام العزيزية ، وكلف مدير ناحية الدبوني بإدارة القضاء".

وأفاد مصدر محلي بقضاء العزيزية التابع لمحافظة واسط اليوم الأربعاء بإصابة 4 متظاهرين برصاص قوات الأمن .

وكان العشرات من سكان القضاء خرجوا في مساء أمس الثلاثاء في تظاهرات احتجاجاً على تردي واقع تجهيز الطاقة التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا جراء زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى قرابة 50 درجة مئوية وحدوث أعطال فنية أو تخريبية في شبكات نقل وتجهيز الكهرباء.