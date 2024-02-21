شرطة واسط تعلن القبض على 4 متهمين نفذوا هجوما مسلحا على ضابط سابق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة واسط، يوم الأربعاء، القبض على 4 متهمين نفذوا هجوما مسلحا على ضابط سابق سابق في وزارة الداخلية بعد ساعات قليلة من الحادث.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على 4 متهمين نفذوا هجوم مسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية نتيجة لثأر قديم". وأضاف أن الحادث أدى إلى "إصابته ومقتل أخيه الذي كان يرافقه، وقد تمكنت القوات الأمنية من ألقاء القبض على المنفذين الأربعة لهذا الهجوم".

وتابع البيان "كما تم توقيف الضابط السابق كونه مطلوب بقضايا قانونية مختلفة في مركز شرطة المستشفى في واسط".

وفي وقت سابق مساء اليوم، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بمدينة الكوت ، مركز محافظة واسط.

وتشير المعلومات إلى أن الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى.