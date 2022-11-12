شرطة واسط تعتقل مرتكب مجزرة "العائلة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة واسط، يوم السبت، اعتقال المجرم الذي ارتكب جريمة قتل بحق عائلته المكونة من والده ووالدته وجدته، في قضاء النعمانية بالمحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود اخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية، تم على الفور توجيه قوة مشتركة من مديرية شرطة محافظة واسط مكونة من قسمي شرطة النعمانية، ومكافحة إجرام واسط، ومفارز الاستخبارات ومفارز الأمن الوطني".

وأضاف أنه "بعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة"، لافتة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق أحكام المادة 406 القتل العمد، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".