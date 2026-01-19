شرطة واسط تطيح بمهربيّ آثار وتضبط بحوزتهم 25 قطعة "ثمينة"

شفق نيوز- واسط

أعلنت قيادة شرطة واسط، مساء اليوم الاثنين، عن الإطاحة بشخصين يتاجران بالآثار وتضبط بحوزتهم 25 قطعة "ثمينة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وتم نصب كمين محكم، تمكنت من خلاله مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في واسط من الإطاحة بمتهمين متلبسين بحيازة والإتجار بالقطع الأثرية.

وبينت أن العملية أسفرت عن ضبط 25 قطعة أثرية "ثمينة" مختلفة الأحجام والأنواع بحوزة المتهمين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل.