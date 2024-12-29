شرطة واسط تصدر تحذيراً مع اقتراب أعياد رأس السنة وتتوعد المخالفين

شفق نيوز/ حذرت قيادة شرطة واسط، يوم الأحد، أصحاب المحال التجارية والأسواق في المحافظة من بيع وشراء وتداول الألعاب النارية والمفرقعات بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تزامناً مع أعياد رأس السنة الميلادية، تحذر قيادة شرطة محافظة واسط أصحاب المحال التجارية والأسواق من بيع وشراء وتداول الألعاب النارية والمفرقعات".

وتوعدت القيادة باتخاذ "إجراءات رادعة بحق التجار وأصحاب المحال المخالفين وفقاً للقانون".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، قد أكد أن "الوزارة أعدت خطة لاحتفالات رأس السنة تخلو من جميع القطوعات بشكل تام، وسيكون هناك نشر لعناصر الأمن ورجال الشرطة والدوريات، وسنحاسب بشدة مخالف الذوق العام".

وأشار العميد ميري في مؤتمر صحفي عقد ببغداد في وقت سابق من اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك تشديداً في إجراءات المرور وتأمين الفعاليات الخاصة في رأس السنة كافة، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على الذوق العام".

وتابع القول إنه "سيُمنع بشكل تام إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب كل من يفعل ذلك ونطلب من المواطنين التعاون والإبلاغ عن مطلقي العيارات".