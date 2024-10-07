شرطة واسط تسيطر على نزاع عشائري وتعتقل متورطين

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الاثنين، أنها تمكنت من السيطرة على نزاع عشائري اندلع في ناحية شيخ سعد خلال ساعة واحدة.

وذكر بيان صدر عنها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الشرطة ألقت القبض على عدد كبير من طرفي النزاع، مشيرة إلى أن العقوبات الرادعة ستُطبق بحقهم وفقًا للقانون ليكونوا عبرة لكل من يحاول تعكير صفو الأمن في المحافظة.

وأكدت قيادة الشرطة أن عمليات البحث والتحري لا تزال مستمرة للقبض على جميع المتورطين في هذا النزاع العشائري.