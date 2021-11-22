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شرطة نينوى توضح طبيعة انفجار الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-11-22T17:10:58+0000
شرطة نينوى توضح طبيعة انفجار الموصل

شفق نيوز/ أوضحت قيادة شرطة محافظة نينوى، مساء اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الغامض الذي ترددت أصداءه في مدينة الموصل قبل قليل.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها فتحت تحقيقاً في "حادث احتراق عجلة في منطقة سوق الزهور في الجانب الايسر لمدينة الموصل، وتم اجراء الكشف والمخطط على العجلة من قبل مديرية تحقيق الادلة الجنائية ومديرية مكافحة المتفجرات وتبين أن الحادث هو عبارة عن احتراق خزان وقود العجلة مما ادى الى احتراقها".

واكدت ان الحادث لم يخلف اي اضرار بشرية، نافية تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بان الحادث هو "انفجار عجلة مفخخة".

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني بانفجار سيارة مساء اليوم في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن السيارة انفجرت في شارع الزهور بالقرب من دورة "سيدتي الجميلة" بالجانب الايسر من الموصل، وقامت قوات الأمن بغلق الطريق المؤدي إلى هناك.

وأضاف أن "هناك شكوك لدى الاجهزة الامنية بأن سبب الانفجار مفتعل"، مشيرا إلى أن "الادلة الجنائية ستبدأ بالبحث عن التفاصيل للبت فيما اذا كانت عجلة ملغومة أو أن الانفجار كان عرضيا".

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