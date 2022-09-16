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شرطة نينوى تعلن القبض على أكثر من 50 متهماً بينهم "إرهابيون"

Category: أمـن

Date: 2022-09-16T20:18:37+0000
شرطة نينوى تعلن القبض على أكثر من 50 متهماً بينهم "إرهابيون"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم الجمعة، القبض على أكثر من 50 متهماً بينهم خمسة "إرهابيين".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من إلقاء القبض على اربعة متهمين مطلوبين قضائيا وفق المادة ٤ / ١ ارهاب في عدد من السيطرات الرئيسة بمدخل المدينة، كما تمكن فوج طوارئ الشرطة الثامن من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائياً وفق المادة ٤ / ١ ارهاب".

وأضافت أن "مديرية مكافحة الاجرام تمكنت من القبض على (١٠) متهمين مطلوبين للقضاء وفق المواد القانونية ٢٨٩ و ٤٢١ و ٤٤٣ / ٣١ و ٤٤٤ و ٤٤٦ و ٤٥٣ ق ع .، والقت مفارز مركز شرطة (حمام العليل وأبي تمام والكرامة والنصر والقيارة والحدباء وام الربيعين وفوج طوارئ الشرطة الرابع وقسم شرطة النجدة النهرية) القبض على ٣٣ متهما بقضايا متنوعة، بالإضافة إلى ضبط (خمسة عشر) متهما مخالفا، مع عجلات الحمل المخالفة لشروط الاستيراد والتصدير، والقبض على (خمسة اشخاص) مخالفين لشروط الاقامة".

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