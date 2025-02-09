شرطة نينوى تعتقل 4 أتراك وتفرج عنهم بعد ساعات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الأحد، بأن شرطة المحافظة اعتقلت أربعة مواطنين أتراك في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقاً.

وأوضح المصدر لوكالة "شفق نيوز، إن "شرطة نينوى اعتقلت أربعة أتراك أثناء قيامهم بأعمال المسح الميداني في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، لصالح بلدية الموصل بموجب عقد رسمي مبرم بين الطرفين".

وأضاف أن "القنصل التركي في الموصل تدخل بالتنسيق مع الحكومة المحلية لضمان الإفراج عن العاملين الأربعة الذين يعملون في شركة متعاقدة مع البلدية".