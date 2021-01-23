شرطة نينوى تطيح بـ6 عناصر في داعش

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني، يوم السبت، القبض على ٦ عناصر من تنظيم داعش.

وقال الحمداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واوضح أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى ( الحسبة ) والثالث كان يعمل فيما يسمى ( الامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند وفرقة الفرقان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشار الحمداني الى "القبض عليهم في مناطق واحياء ( الهرمات والجزائر وتسعين ) في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".