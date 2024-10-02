شرطة نينوى تطيح بـ4 "دواعش" يعملون بـ"ديوان الجند"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر العميد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة نينوى ومن خلال فوج سوات نينوى وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة ألقت القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية صادر بحقهم أوامر قبض وفق المادة 4 \ 1 ارهاب، في مناطق وأحياء ( الانتصار ، السماح ، گوگجلي ، تسعين ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل .

واشار البيان الى أن "الارهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند )خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".