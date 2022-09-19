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شرطة نينوى تطلق سراح "سيد ويل"

Category: أمـن

Date: 2022-09-19T13:20:33+0000
شرطة نينوى تطلق سراح "سيد ويل"

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم الاثنين، إطلاق سراح الشاب "فؤاد شمام" الذي تم توقيفه في وقت سابق بعد توجيه اتهامات له بقضايا نصب واحتيال بسبب مقطع فيديو نشره حول "سيد ويل".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو تحت عنوان "سيد ويل" ورغم أن الشاب فؤاد شمام نشر فيديو آخر بعده، وقال إنه كان يمزح، إلا أن الفيديو الأول انتشر بشكل واسع مما تسبب باعتقاله.

وأكد سكان الحي وجيران فؤاد شمام، لوكالة شفق نيوز، أن "غايته من الفيديو كانت المزاح لا أكثر، وغالباً ما ينشر مقاطع فيديو على تطبيق (تيك توك) الغرض منها إضحاك المتابعين".

وقال أحد أفراد عائلة فؤاد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع سكان المنطقة يعلمون بروحه المرحة، لكن هناك من روج الفيديو بغير القصد الذي نشر لأجله، وهذا ما تسبب بأذى كبير لفؤاد، وجلب له سيلا من الاتهامات بالدجل والشعوذة والاحتيال".

والشاب فؤاد شمام، مواطن من حي الرشيدية بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وكثيراً ما يستخدم تطبيق (تيك توك) لغرض الفكاهة.

وكان فؤاد قد نشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لرجل يقوم بإدخال أطفال عبر عجلة مثبتة بوسط ثقب جداري كبير، قال خلاله إن ذلك سيشفي الأطفال المرضى وخاصة الذين يعانون من الهزال.

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