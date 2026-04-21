شرطة نينوى تطلق حملة للكشف عن متعاطي المخدرات في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في مديرية شرطة مكافحة المخدرات بنينوى، يوم الثلاثاء، بانطلاق حملة جديدة لفحص متعاطي المخدرات باستخدام تقنية اللعاب، ضمن جهود الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية باشرت بحملة تستمر لعشرة أيام، بعد وصول (كِتّات) حديثة تتيح فحص المشتبه بهم ميدانياً عبر اللعاب، والقوات باشرت بالانتشار في عدد من المقاهي ومداخل مدينة الموصل".

وأضاف أن "الحملة تستهدف المشبوهين وبعض ذوي السوابق، فضلاً عن العاملين على خطوط النقل بين الموصل وبغداد، بهدف الكشف المبكر عن حالات التعاطي".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة توعوية وأمنية مستمرة، تسعى إلى جعل مدينة الموصل ومحافظة نينوى بيئة خالية من المخدرات، عبر الجمع بين الردع القانوني والتوعية المجتمعية".