شرطة نينوى تضبط 7 الاف حبة مخدرة

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم الاثنين، عن ضبط سبعة الاف حبة مخدرة مخبئة في شحنة أدوية، جنوب مدينة الموصل.

وقال قائد شرطة محافظة نينوى، اللواء ليث خليل الحمداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان معلومات استخبارية دقيقة، مكنت القوة المرابطة في سيطرة النصر جنوب مدينة الموصل، من ضبطت عجلة نوع (كيا حمل) محملة باطارات وبداخلها ادوية مختلفة الانواع مخبأة تحت الاطارات، وبعد تدقيق الادوية تبين وجود سبعة الاف حبة مخدرة.

واضاف انه تم تسليم العجلة مع سائقها الى مديرية مكافحة المخدرات في نينوى، مشيرا الى ان شحنة الحبوب المخدرة كانت في طريقها الى خارج مدينة الموصل.