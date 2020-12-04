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شرطة نينوى تتسلم مسؤولية مداخل المحافظة ومخارجها

Category: أمـن

Date: 2020-12-04T07:48:57+0000
شرطة نينوى تتسلم مسؤولية مداخل المحافظة ومخارجها

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن إتمام قيادة شرطة نينوى جميع الاستعدادات لتسلم إدارة مداخل المحافظة ومخارجها من قوات الجيش والشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جميع بوابات المحافظة الرئيسية وسيطراتها ستنقل من تشكيلات الجيش وغيرها من القطعات الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة نينوى.

وأضاف أن هذا الأمر سينفذ في الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، وسيتم نقل المسؤولية من قيادة عمليات نينوى الى قيادة الشرطة.

وبذلك ستتسلم شؤون السيطرات خمس سيطرات رئيسية جديدة وهي: الشهيد سبهان، الكوير، مخمور، السد، البراري، ليكون بذلك العدد الكلي للسيطرات الرئيسية التي تتولى إدارتها قيادة شرطة نينوى هي 11 سيطرة في عموم المحافظة.

وكشف المصدر عن وجود توجيهات بنقل اكثر من 200 عسكري من ضباط ومراتب من مختلف تشكيلات قيادة الشرطة الى قسم شؤون السيطرات وذلك لتعزيز القسم بعد توليه مسؤولية 5 سيطرات مهمة ورئيسية.

يشار إلى ان تولي قيادة شرطة نينوى مسؤولية إدارة السيطرات، كان بتوجيه صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل هذا الملف من قيادات العمليات والجيش والشرطة الاتحادية الى قيادات الشرطة في محافظات بغداد، وكركوك، والانبار، ونينوى.

 

 

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