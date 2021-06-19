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شرطة ميسان توقع بقاتل أحد ابنائه

Category: أمـن

Date: 2021-06-19T18:03:17+0000
شرطة ميسان توقع بقاتل أحد ابنائه

شفق نيوز/ ألقت شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت ، القبض على متهم بجريمة قتل في إحدى مناطق مدينة العمارة، مركز المحافظة.

وذكر بيان لمديرية الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من خلال المتابعة وجمع المعلومات في البحث عن المطلوبين للقضاء، تمكنت مفارز ودوريات قسم شرطة النجدة، من القبض على المتهم (ن.ح.م) من مواليد ١٩٦٩ والمطلوب قضائياً استناداً لأحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان؛ ان عملية الاعتقال تمت "بعد مرور أيام قليلة على ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق أحد ابنائه وذلك بسبب خلافات ومسائل عائلية أدت لوقوع الجريمة ضمن قاطع الكرامة".

وأشار البيان إلى، أنه "تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه بغية احالته الى القضاء لينال عقابه العادل".

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