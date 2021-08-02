شرطة ميسان توضح تفاصيل جريمة منطقة نهاوند

شفق نيوز/ اصدرت مديرية شرطة ميسان بيانا توضيحيا بشأن قيام احد الاشخاص بقتل اثنين من المواطنين والانتحار بعدها.

وبينت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان حادث القتل كان بسبب خلافات ومشاكل مادية حول قطعة أرض مما دفع أحدهم لقتل مواطن وهو على صلة قرابة به في منطقة نهاوند، احدى مناطق مدينة العمارة، ومن ثم قام بقتل ابن شقيقته داخل محله والانتحار بعدها.

فيما اشارت المديرية بجهود أجهزتها الأمنية في تقصي الحادث ومتابعة كاميرات المراقبة والاستدلال، وشهادة أخ المجني عليه الذي كان متواجدا في محل الحادث تمت معرفة ملابسات الجريمة وكشفها في مدة قياسية جداً.

وأفاد مصدر أمني في محافظة ميسان جنوبي العراق، أمس الاحد، بمقتل 3 أشخاص بشجار وهجوم مسلحين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين قتلا في شارع بغداد مركز المحافظة بعد شجار مسلح بينهما لم تعرف أسبابه".

واضاف، أن "شخصاً ثالثاً قتل في منطقة نهاوند بالمحافظة بهجوم مسلح، فيما لاذ فيه منفذو العملية بالفرار إلى جهة مجهولة".