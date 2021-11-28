شرطة ميسان تكشف ملابسات استهداف منزل عائلة مسيحية

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ميسان، عن تفاصيل حادث تفجير استهدف منزل احدى العوائل المسيحية التي تمتهن بيع المشروبات الكحولية.

وقالت القيادة في بيان، ان عملية الاستهداف كانت بواسطة عبوة يدوية الصنع ألقيت على سياج المنزل من قبل دراجة نارية مما ادى الى اضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

واضافت ان القوات الامنية تحركت بسرعة وفرضت طوقاً امنياً وبعدها تم غلق المنطقة والبحث عن الدراجة النارية بعد التأكد من أوصافها بالرجوع إلى الكاميرات الموجودة في المنطقة.

وذكرت القيادة في بيانها، ان "استهداف العائلة المسيحية لا ينطوي تحت التغيير الديمغرافي او استهداف التنوع في المحافظة بل هو خلاف تجاري حيث ان كل العوائل المسيحية وغيرها من المكونات والأقليات تحظى باحترام وتقدير وحماية من قبل القوات الامنية".

وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف، منزلاً لعائلة مسيحية معروفة باسم (بيت صليوا) يعتقد بيعهم المشروبات الكحولية في قطاع 30 بمدينة العمارة مركز المحافظة، دون حدوث خسائر بشرية، بينما ادى لأضرار مادية بعجلة العائلة"، موضحاً أن "الاجهزة الامنية فرضت طوقاً على مكان الحادث للتحقيق في ملابساته".