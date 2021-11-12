شرطة ميسان تفض نزاعاً مسلحاً وتعتقل المتورطين فيه

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الجمعة، عن فض مشاجرة عشائرية مسلحة تسببت بمقتل شخص وإصابة آخر بقضاء قلعة صالح جنوب المحافظة، مشيرة الى اعتقال المتورطين فيها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح وفوج طوارئ ميسان الثالث والخامس وفوج المهمات الخاصة ، بالاشتراك مع لواء المغاوير الاول التابع لعمليات سومر ، وبإشراف ومتابعة معاون مدير شرطة المحافظة ، نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية ومداهمة وتفتيش منازل المتورطين في الحادثة واعتقال (11) متهماً من طرفيها وايداعهم التوقيف".

وأضافت ، أن "المشاجرة تسببت بمقتل أحد الأشخاص وإصابة (إثنين) ، تم نقلهما الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج والتحفظ عليهما لغرض إكمال التحقيق".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، باندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة بقضاء قلعة صالح.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "نزاعا عشائريا اندلع بقضاء قلعة صالح شمالي محافظة ميسان بين أفراد عشيرة البو بخيت واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

واضاف، ان "المعركة العشائرية خلفت حتى الآن، قتيلاً واحداً وإصابة آخر بجروح".