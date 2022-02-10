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شرطة ميسان تعلن مقتل منتسب وشخص في نزاع عشائري

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T13:50:15+0000
شرطة ميسان تعلن مقتل منتسب وشخص في نزاع عشائري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الخميس، عن فض نزاع عشائري مسلح اندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة مما أسفر عن مقتل منتسب في الشرطة وشخص آخر.

وقالت المديرية في بيان ، أنه بعد قتل مواطن في ناحية العزير بسبب خلاف وثأر عشائري سابق في قضاء وعلى أثره تجدد المشاجرة والنزاع وتدخل القوات الامنية وقُتل احد المنتسبين ، تمكنت قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة وأفواج التدخل السريع والجيش العراقي وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال (12 ) متهما ومصادرة أسلحة واعتدة مختلفة.

واضافت ، ان عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها .

ودخلت قوة أمنية عراقية كبيرة،في وقت سابق من اليوم، إلى قضاء الكحلاء ضمن محافظة ميسان، لفض النزاع العشائري الدائر هناك، واعتقال المتسببين.

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات امنية وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة "عصائب اهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة قيس الخزعلي.

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