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شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع دامٍ وتعتقل 23 متهماً

Category: أمـن

Date: 2022-02-01T15:46:49+0000
شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع دامٍ وتعتقل 23 متهماً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الثلاثاء، سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها القتالية والاجرائية وتحت إشراف مباشر وتواجد ميداني منذ ليلة البارحة لقائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي، باشرت بالتدخل السريع لفض النزاع العشائري والذي اندلع في قضاء قلعة صالح، جنوبي المحافظة".

وأضافت أن "الاجهزة الامنية تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث معززةً بآلياتها العسكرية (الهمر) للتصدي لإطلاق النار العشوائي، بغية فض النزاع والقبض على أي شخص خارج عن القانون".

وأوضحت المديرية أن "الجهود الامنية والمداهمات، استمرت حتى صباح اليوم ، مسفرةً عن اعتقال (23) متهما من مثيري النزاع وضبط عدد من الأسلحة والاعتدة".

وأشار المديرية إلى أن "النزاع استمر لعدة ساعات بسبب توسعه ونتيجة للخلافات والثارات السابقة بين الطرفين، مخلفاً سقوط إثنين واصابة سبعة أشخاص والحاق الضرر بعدد من الآليات والعجلات التابعة للأجهزة الامنية بالإضافة الى الضرر ببعض الممتلكات الخاصة".

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