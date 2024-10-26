شرطة ميسان تعلن اعتقال 135 متهماً وتفكيك 7 عصابات خلال 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة الإجرام في قيادة شرطة ميسان، يوم السبت، إلقاء القبض على 135 متهماً وتفكيك 7 عصابات خلال 3 أشهر.

وذكر بيان لقيادة شرطة ميسان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على 135 متهماً وفق جرائم ارهابية وجنائية وقانونية تنوعت بين الأرهاب والقتل العمد والشروع بالقتل والخطف والبغاء وتفكيك (7) عصابات اجرامية تنشط عملياتها بالتسليب والخطف والسرقة فضلاً عن ضبط اسلحة نارية غير مرخصة للفترة من 25-7-2024 ولغاية 25-10-2024".

وأكدت شرطة ميسان، "استمرار العمليات الأمنية في ضرب عصابات هذه الجرائم ولن تقف او تخفف من ملاحقة المدانين بها إطلاقاً، حرصاً على ديمومة الاستقرار الأمني".