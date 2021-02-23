شرطة ميسان تعلق بشأن الضباط المتورطين بالرشوة

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة ميسان، يوم الثلاثاء، أن يكون الـ28 ضابطاً الذين صدرت بحقهم أوامر قبض لتورطهم بملف فساد مالي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الضباط الذين صدرت بحقهم اوامر قبض من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، لتقاضيهم أموالاً من منتسبين مقابل التغاضي عن حضورهم الدوام بصورة منتظمة، لا ينتسبون الى مديرية شرطة ميسان وهم على ملاك احد ألوية المغاوير العاملة في المحافظة.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إصدار القضاء أوامر قبض بحق 28 ضابطاً لأخذهم مبالغ مالية من منتسبين مقابل التغاضي عن الدوام الرسمي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان التحقيقات التي أجرتها بقضيَّة إقدام 28 ضابطاً على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين؛ مقابل تغاضيهم عن حضورهم الدوام بصورةٍ منتظمةٍ، أفضت إلى إصدار القضاء أوامر قبضٍ بحق عددٍ من الضباط.

وبينت أن الضباط يتولون مهمة إِمْرَة تشكيلاتٍ بأحد ألوية المغاوير العاملة في محافظة ميسان، موضحةً أن تلك الأوامر جاءت على خلفيَّة شبهة إقدامهم على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من منتسبين في اللواء؛ مقابل التغاضي عن دوام هؤلاء المنتسبين بصورةٍ منتظمةٍ.