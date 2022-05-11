شرطة ميسان تعتقل قاتل شيخ عشيرة بـ"وقت قياسي"

شفق نيوز/ اعلن قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، يوم الاربعاء، القبض على قاتل الشيخ محمد ريسان الفيصلاوي في قضاء قلعة صالح بالمحافظة جنوبي العراق.

وقال الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية التابعة لقيادة العمليات القت القبض على المجرم الذي قام بقتل الشيخ محمد ريسان الفيصلاوي بوقت قياسي في قضاء قلعة صالح".

واول أمس الإثنين أقدم مسلح، على قتل الشيخ محمد ريسان الفيصلاوي في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان.

ولاحقاً أعلنت مديرية شرطة ميسان، انطلاق عملية أمنية بمشاركة قطعات من الجيش العراقي في قضاء قلعة صالح لملاحقة قتلة الشيخ محمد ريسان.