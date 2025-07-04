شرطة ميسان تعتقل زوجين سرقا عشرات الملايين من الدنانير

شفق نيوز - ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على رجل وزوجته نفذا عملية سرقة على أحد المنازل في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من قسم مكافحة إجرام ميسان، نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استدلالية وجهود مضنية أدت إلى كشف حيثيات عملية السرقة ومعرفة مرتكبيها ليتم الإطاحة بهما وهما رجل وزوجته.

وبينت أن المتهمين قاما بسرقة 60 مليون دينار عراقي من أحد المنازل، مشيرة إلى توقيفهما وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي.