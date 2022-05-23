شرطة ميسان تطيح باثنين من تجار المخدرات جنوب المحافظة

شفق نيوز/ أطاحت شرطة ميسان يوم الاثنين، باثنين من تجار المخدرات جنوبي المحافظة.

وذكر بيان لشرطة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بناءً على معلومات أمنية دقيقة (..) تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح ومفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في ناحية العزير جنوب المحافظة".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال إجراء التفتيش الدقيق للعجلة التي يستقلانها باتجاه محافظة البصرة، حيث محل سكنهم، عُثر بداخلها على كيس من مادة الكريستال المخدرة .

في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة (28) من قانون المخدرات".