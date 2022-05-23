سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة ميسان تطيح باثنين من تجار المخدرات جنوب المحافظة

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T15:24:15+0000
شرطة ميسان تطيح باثنين من تجار المخدرات جنوب المحافظة

شفق نيوز/ أطاحت شرطة ميسان يوم الاثنين، باثنين من تجار المخدرات جنوبي المحافظة.

وذكر بيان لشرطة المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بناءً على معلومات أمنية دقيقة (..) تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح ومفرزة من قسم المخدرات والمؤثرات بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في ناحية العزير جنوب المحافظة".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال إجراء التفتيش الدقيق للعجلة التي يستقلانها باتجاه محافظة البصرة، حيث محل سكنهم، عُثر بداخلها على كيس من مادة الكريستال المخدرة .

في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة (28) من قانون المخدرات".

related

في ثلاث محافظات.. اعتقال متهمين بالمخدرات والنزاعات والسطو المسلح

Date: 2022-04-16 08:44:40
في ثلاث محافظات.. اعتقال متهمين بالمخدرات والنزاعات والسطو المسلح

مقتل امرأة وابنتها وانتحار اب لستة اطفال جنوبي العراق

Date: 2020-01-28 14:22:17
مقتل امرأة وابنتها وانتحار اب لستة اطفال جنوبي العراق

القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في البصرة والانبار

Date: 2021-05-16 08:10:11
القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في البصرة والانبار

بميسان والبصرة .. اعتقال عصابة متخصصة بابتزاز التجار وتوضيح بشأن الطفل القتيل

Date: 2022-02-27 10:04:08
بميسان والبصرة .. اعتقال عصابة متخصصة بابتزاز التجار وتوضيح بشأن الطفل القتيل

منذ بداية العام حتى أمس.. شرطة ميسان تضبط 29 كغم من مادة الكرستال

Date: 2022-05-21 11:51:06
منذ بداية العام حتى أمس.. شرطة ميسان تضبط 29 كغم من مادة الكرستال

نزاع عشائري عنيف يتسبب في قطع الطريق بين محافظتين

Date: 2021-04-01 19:25:38
نزاع عشائري عنيف يتسبب في قطع الطريق بين محافظتين

تسليب شخصين اكثر من 212 مليون دينار والإطاحة بمتهم سرق 20 دراجة جنوبي العراق

Date: 2022-03-02 15:58:48
تسليب شخصين اكثر من 212 مليون دينار والإطاحة بمتهم سرق 20 دراجة جنوبي العراق

اندلاع نزاع عشائري وإصابة شاعر بهجوم مسلح في محافظتين

Date: 2021-12-11 17:54:57
اندلاع نزاع عشائري وإصابة شاعر بهجوم مسلح في محافظتين