شرطة ميسان تحرر فتاة نجفية مختطفة منذ عامين

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ميسان اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، يوم الجمعة، عن تحرير فتاة مختطفة من محافظة النجف بعد مضي أكثر من عامين على اختطافها، واحتجازها في إحدى مناطق قضاء الميمونة.

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وردت معلومات دقيقة تفيد بتواجد فتاة من محافظة النجف تم اختطافها قبل أكثر من عامين، وتبين أنها محتجزة في إحدى مناطق قضاء الميمونة جنوب غربي ميسان".

وأضاف "تم توجيه قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة والجيش العراقي وقيادة عمليات ميسان واستخبارات ومكافحة الإرهاب وشعبة أمن الأفراد وشعبة مكافحة إجرام الميمونة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمت مداهمة المنزل الذي تتواجد فيها الفتاة وتحريرها دون أي حادث يذكر".

وأشار المحمداوي إلى أن "القوة لم تفلح في الإطاحة بالمتهم المطلوب على خلفية قضية الخطف كونه غير متواجد داخل المنزل"، مؤكداً أنه "تم تعميم اسمه على السيطرات ونقاط التفتيش كافة بغية إلقاء القبض عليه".

وبين أنه "تمت إحالة المختطفة إلى مركز احتجاز أمني بغية إكمال الإجراءات القانونية".