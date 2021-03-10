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شرطة ميسان تتراجع عن بيانها بشأن اعتقال قاتل جاسب الهليجي

Category: أمـن

Date: 2021-03-10T20:11:36+0000
شرطة ميسان تتراجع عن بيانها بشأن اعتقال قاتل جاسب الهليجي

شفق نيوز/ أزالت مديرية شرطة ميسان، البيان الخاص بإعتقال قاتل والد المحامي والناشط المدني "المغيب" علي جاسب، من على صفتها الرسمية على الفيسبوك.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، واردوه قتيلا على الفور.

وبعد الحادث بساعات قليلة أعلنت قيادة شرطة ميسان في بيان مقتضب أن معلومات وتشخيص أهل المجني عليه جاسب الهليجي، والد المحامي علي جاسب، ساعدت في إلقاء القبض على المتورط بعملية الاغتيال، مساء اليوم، وهو الآن في قبضة القوات الامنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

لكن القيادة بعد نحو ساعة أزالت الخبر من على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز، أن قرار الإزالة جاء بسبب نشر القيادة للبيان من دون التنسيق والرجوع للمراجع الأمنية العليا في وزارة الداخلية.

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