شرطة كركوك: من لا يسجل سلاحه رسمياً سيكون محط اشتباه أمني

شفق نيوز/ دعت مديرية شرطة كركوك، يوم الخميس، أهالي المحافظة ممن يمتلكون أسلحة شخصية إلى تسجيلها بشكل لتجنب المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية ستقوم بعمليات دهم وتفتيش نهاية العام الحالي لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، المقدم عامر محي الدين نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة كركوك وضمن إجراءات حصر السلاح بيد الدولة أطلقت عبر بوابة أور الإلكترونية استمارة لغرض حصول المواطنين على رخصة تسجيل السلاح الخفيف بصورة رسمية".

وأضاف أن "المرحلة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة هو عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض، وتنبيه المواطنين على خطورة حيازة السلاح دون علم الأجهزة الأمنية"، داعياً المواطنين إلى ضرورة تسجيل أسلحتهم.

وأكد أنه "خلال الأشهر الماضية تم تسجيل مئات الأسلحة للمواطنين ممن لديهم مسدساً أو بندقية وحتى سلاح الصيد من خلال زيارة لجان مختصة لمنزل الشخص الذي لديه السلاح وتقوم بتسجيل رقم السلاح ونوعه ومنشئه".

ولفت نوري إلى أن "السلاح الذي يتم تسجيله رسمياً يجب أن يبقى بحوزة صاحبه ويُمنع تداوله أو بيعه".

ونبه إلى أن "القوات الأمنية ستباشر بحملة مداهمات واسعة في المحافظة وفي حال ضبط أي سلاح غير مسجل في مراكز الشرطة سيتحمل حائزه المسؤولية القانونية، وسيكون محط اشتباه في حال حدوث أي خرق أمني ضمن قواطع المسؤولية".