شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن الإطاحة بعصابة إجرامية خطيرة امتهنت سرقة المنازل والمواشي والدراجات النارية، إلى جانب تعاطي المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مشترك مكوّن من مكافحتي المخدرات والإجرام وقسم شرطة الحويجة، نفذ مهمة أمنية دقيقة استندت إلى قرار قضائي ومتابعة معلومات استخبارية.

وأوضح البيان أن فريق العمل تمكن من تتبّع تحركات أفراد العصابة عبر تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المنتشرة في عدة مناطق، ما ساهم في تحديد مواقع اختبائهم بدقة، ومن ثم تنفيذ عملية المداهمة والقبض عليهم.

وأشار إلى أن العصابة تتكوّشرطة كركوك تُطيح بعصابة نفذت 22 عملية سرقةن من ثمانية أفراد، وقد اعترفوا خلال التحئئقيقات الابتدائية والقضائية بارتكابهم 22 جريمة سرقة منازل، إضافة إلى سرقة مواشٍ ودراجات نارية من مختلف أحياء المدينة.

وأكد قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء فتاح محمود ياسين الخفاجي، أن "ملاحقة المطلوبين وضرب أوكار الجريمة تُعدّ من أولويات العمل الأمني في المحافظة"، مشيداً بـ"جهود فريق العمل المشترك ودقة تنفيذ الواجب، التي أسهمت في إنهاء نشاط هذه العصابة التي أثارت قلق السكان".

وأضاف اللواء الخفاجي أن الأجهزة الأمنية في كركوك مستمرة في حملاتها الاستباقية، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع القوات الأمنية من خلال الإبلاغ عن الحالات المشبوهة لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.