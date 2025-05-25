شرطة كركوك تواصل حملتها الأمنية "الشاملة" وتعتقل 21 متهماً ومطلوباً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على 21 متهماً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ممارسة أمنية شاملة بعموم مناطق المحافظة، بمشاركة جميع مديريات أقسام الشرطة، وبالتنسيق مع الأجهزة الاستخبارية والساندة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز قسم شرطة النجدة تمكنت من القبض على 12 شخصاً بمشاجرات متفرقة، بالإضافة إلى خمسة متسولين، كما تم تنفيذ ثلاثة أوامر قبض قضائية خلال الحملة.

وفي إطار الجهود المرورية، أشارت إلى أنه "تم فرض 85 غرامة مرورية على عجلات مخالفة للأنظمة والقوانين، بالتنسيق مع مديرية مرور كركوك".

وأكدت القيادة أن هذه الحملة تأتي ضمن "الإستراتيجية الأمنية المتبعة لتعزيز هيبة القانون وملاحقة المطلوبين"، مشددة على استمرارها في تنفيذ مثل هذه الممارسات لحماية المواطنين وترسيخ الأمنفيالمحافظة.

ويوم أمس السبت، أعلنت قيادة شرطة كركوك عن تنفيذ ممارسة أمنية شاملة في عموم مناطق المحافظة، أسفرت عن القبض على 30 مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة نُفذت بمشاركة جميع مديريات أقسام الشرطة الميدانية، وبالتعاون مع الأجهزة الاستخبارية والساندة، ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار في كركوك".