شرطة كركوك تنهي ملف الاعتداء على رجل مرور باعتقال جميع المتهمين (صور)

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، إكمال ملف حادث الاعتداء على رجل مرور في المحافظة، بعد إلقاء القبض على المتهمين كافة.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة الاقتحام توجهت إلى قضاء جمجمال وناحية قادر كرم، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية ومديرية أسايش قضاء جمجمال، حيث تم تحديد أماكن المتهمين في حادث الاعتداء".

وأكدت قيادة شرطة كركوك "إلقاء القبض على جميع المتهمين وتسليمهم الى مركز شرطة ازادي، لينالوا جزاءهم العادل".