شرطة كركوك تلقي القبض على عشرات المطلوبين خلال 24 ساعة

شفق نيوز- كركوك

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على 35 مطلوباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن حملة أمنية شملت مختلف مناطق محافظة كؤكوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "توابع قيادة شرطة كركوك نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين بموجب أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة ضمن قواطع المسؤولية".

وأشارت إلى تمكن دوريات شرطة النجدة من القبض على ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم سلاحان نوع مسدس وبندقية بدون إجازة.

وأضافت أن "مفارز النجدة بالتنسيق مع مديرية المرور قامت بتغريم 56 عجلة لمخالفتها التعليمات المرورية، إضافة إلى توقيف ثمانية أشخاص على خلفية مشاجرات آنية".

وأكدت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع مناطق محافظة كركوك".