شرطة كركوك تكشف تفاصيل استدراج فتاة قاصرة من بغداد وتعتقل المتهمين

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل وملابسات جريمة استدراج واعتداء على فتاة قاصرة تمكّنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام من كشفها، وإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين بها بعد عملية متابعة وتحقيق استمرت لأيام.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المتهمين، وهو من سكنة كركوك، تعرّف على الفتاة – وهي من أهالي بغداد – عبر تطبيق واتساب، وأقام معها تواصلاً مستمراً قبل أن يوهمها بنيته الزواج منها، مستغلاً صغر سنها وظروفها الصحية".

وأضاف أن "المتهم دفع الفتاة إلى مغادرة منزل عائلتها، وطلب منها جلب أي مبالغ مالية تتمكن من الحصول عليها، الأمر الذي دفعها إلى أخذ مبلغ يقدر بنحو 950 ألف دينار عراقي قبل توجهها إلى كركوك".

وبحسب المعلومات، فإن "المتهم كان بانتظارها عند وصولها إلى أحد أحياء المدينة، حيث اصطحبها إلى منزل واحتجزها هناك لبضعة أيام، قبل أن ينقلها لاحقاً إلى منزل آخر، ليشترك معه شخصان آخران في الاعتداء عليها".

وأشار المصدر إلى أن الجريمة "استمرت لعدة أيام قبل أن تتكشف خيوطها بعد إبلاغ ذوي الفتاة الجهات المختصة باختفائها من المنزل".

وأوضح أن "فريق التحقيق في مكافحة الإجرام، وبإشراف مدير المديرية العميد عمار فرحان مظلوم، باشر بجمع المعلومات وتعقب الاتصالات وتحليل الأدلة، ما قاد إلى تحديد أماكن وجود المتهمين وإلقاء القبض عليهم تباعاً، وتحرير الفتاة ونقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الفحوصات والإجراءات القانونية".

وبيّن المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن "الضحية قاصر وتعاني من مشاكل عقلية، وكانت قد خضعت سابقاً لعملية جراحية في الدماغ، وأن حالتها الصحية جعلتها عرضة للاستغلال من قبل المتهمين، وفق إفادات ذويها".

وأكد أن "المتهمين تم توقيفهم وفق مواد قانونية تتعلق بالخطف والاعتداء، وأن التحقيقات مستمرة لاستكمال ملف القضية وإحالتها إلى القضاء المختص"، داعياً العائلات إلى مراقبة استخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي والإبلاغ الفوري عن أي حالات اختفاء أو ابتزاز.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة كركوك إلقاء القبض على عصابة أخرى متهمة باستدراج فتاتين قاصرتين داخل المدينة وسرقة مبلغ مالي من والدهما يقدر بنحو 12 مليون دينار عراقي.

وذكرت الشرطة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك تمكّنت من تنفيذ كمين محكم في سيطرة العلوة أسفر عن اعتقال أفراد العصابة"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادتين (443 و430) من قانون العقوبات العراقي، وإحالتهم إلى القضاء".