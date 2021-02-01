شرطة كركوك تقبض على متهم غداة قتله شقيقتيه

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك والمنشآت، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل شقيقتيه بعد يوم واحد من تنفيذ الجريمة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قاضي تحقيق كركوك أحال الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم الذي قام بقتل شقيقتيه الى قسم مكافحة إجرام كركوك وبعد إحالة الدعوى وبغضون ساعات تم القبض على المتهم من قبل فريق العمل الخاص بقسم مكافحة إجرام كركوك".

واضافت، أنه "تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة وقد أثنى قائد شرطة كركوك على جهود فريق العمل في سرعة كشف الجرائم وتنفيد أوامر القبض ومتابعة الجناة".

وأفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، امس الأحد، بمقتل شقيقتين على يد شقيقهما رمياً بالرصاص، بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز الشرطة في حي "رحيم آوه"، شمال شرقي مدينة كركوك، تلقى بلاغاً عن قيام المدعو "هردي خالد نادر مولود" ويعمل كاسب، بقتل شقيقته برزين خالد نادر مولود (26 عاماً)، ربة بيت وتسكن في منطقة "شوراو" بمدينة كركوك.

وبين أن "المجني عليها كانت تزور شقيقها الجاني والذي يسكن في حي "رحيم آوه"، حيث قام بقتلها بإطلاق النار عليها داخل منزله من بندقية كلاشنكوف ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "سبب الجريمة هو خلافات عائلية".

ولفت المصدر إلى أن "المركز نفسه تلقى لاحقاً إبلاغاً عن قيام المتهم بقتل شقيقته الأخرى افين خالد نادر مولود (19 عاماً)، ربة بيت"، مبيناً أنه "تم قتلها داخل المنزل في رحيم آوه أيضاً بسبب خلافات عائلية".

وذكر أن "الشرطة قامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".