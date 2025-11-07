شرطة كركوك تعلن القبض على 95 مطلوباً

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 95 مطلوباً للقضاء بموجب أوامر قبض صادرة من المحاكم المختصة، وذلك ضمن عمليات أمنية نُفذت في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مديريات وأقسام الشرطة الميدانية نفذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والعمليات الأمنية، شملت مراكز المدن والسيطرات الرئيسة، في إطار خطة متواصلة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار في المحافظة".

وأضافت أن "دوريات شرطة النجدة تمكنت من ضبط أربعة أسلحة نوع مسدس والقبض على حائزيها، إلى جانب القبض على ستة سُرّاق وستة أشخاص بحالة سُكر علني، فضلاً عن 12 متسولاً في مناطق متفرقة من المدينة".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية أوقفت 24 شخصاً أثناء مشاجرات آنية، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ ثلاثة أوامر قبض قضائية إضافية بحق متهمين آخرين في قضايا مختلفة".

وأكدت قيادة شرطة كركوك أن "هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية متواصلة تهدف إلى حماية المواطنين وتجفيف منابع الجريمة وضمان الأمن والاستقرار في جميع مناطق المحافظة"، مشددةً على أن "القوات الأمنية تواصل واجباتها الميدانية على مدار الساعة وبالتعاون مع أبناء كركوك للحفاظ على السلم المجتمعي".