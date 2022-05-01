شرطة كركوك تعتقل شخصين يشتبه بتورطهما في نحر عنصر بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاحد، بأن قوة امنية اعتقلت شخصين يشتبه بتورطهما بجريمة نحر عنصر بالحشد الشعبي بوقت سابق في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من قيادة شرطة كركوك اعتقلت، اليوم، اثنين يشتبه بتورطهما في نحر عنصر بالحشد ضمن افواج الموصل في قرية بيباني بجوك بالمحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق بأن شخصين قاما اللية الماضية على اختطاف شخص يدعى (ح، ع، ك) من مواليد العام 1989 من بين قريتي "زردك"، و"بيباني" ضمن الحدود الادارية لناحية "بردي" شمالي كركوك.

وأضاف أنه تم العثور على جثة الضحية قبل ظهر اليوم مقطوعة الرأس.

هذا ولم يؤكد المصدر إذا كان الحادث جنائياً أمام ارهابياً غير أن سكان وشهود عيان في المنطقة قالوا إن الذين قاموا باختطاف الضحية شخصين ينتميان لمسلحي تنظيم "داعش".