شرطة كركوك تعتقل شخصين "نحرا" امرأة بسبب خلافات

أعلن مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخصين كانا قد اعتدى على امرأة برش مادة كيميائية على وجهها ومن ثم قتلها "نحراً" بسبب خلافات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية مشتركة من شرطة كركوك ومكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متورطين بنحر امرأة في منطقة قصاب خانة داخل المحافظة، بعد جهد أمني مكثف ومتابعة دقيقة وجمع معلومات استخبارية، أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وتعقّبهما والقبض عليهما أصولياً".

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن المتهمين كانا جارين سابقين للمجنى عليها في منطقة القادسية وسط مدينة كركوك، كما ثبت تورطهما في الاعتداء عليها سابقاً من خلال رش مادة "التيزاب"، ما يشير إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات وفق القانون.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في تعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم، داعياً المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات تسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

وسجلت شرطة كركوك قبل نحو يومين جريمة قتل طالت امرأة أربعينية حيث تم العثور على جثتها داخل شقتها السكنية بشقق المصلى بحي قصاب خانة وسط كركوك.