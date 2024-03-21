شرطة كركوك تعتقل شخصا يتجول بصورة "أوجلان"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الخميس، باعتقال شخص قام برفع صورة زعيم حزب العمال الكوردستاني (المحظور في البلاد) عبدالله أوجلان والتجول بها داخل المدينة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود شخص يستقل سيارة نوع تويوتا تحمل لوحات محافظة السليمانية، ويضع صورة كبيرة لرئيس حزب العمال الكوردستاني المحظور، على سيارته والتجوال في وسط مدينة كركوك".

وأكد المصدر، أن "قوات شرطة كركوك وبعد جمع معلومات توصلت لهوية الشخص، وبعد استحصال الموافقات القانونية تمكنت من مداهمة منزله في حي رحيم اوه والقبض عليه، وتم العثور على صور لرئيس الحزب العمال وكتب تابعة للحزب".

وتابع المصدر، أن "القوة اقتادت المعتقل الى مركز للشرطة للتحقيق معه، وفق السياقات القانونية".

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي العراقي صنف رسميا حزب العمال الكوردستاني (PKK) المعارض لأنقرة، كمنظمة محظورة في العراق، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين تركيا والعراق، شارك فيه وزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات لكلا البلدين، بجانب مسؤولين أمنيين كبار.