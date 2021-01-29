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شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

Category: أمـن

Date: 2021-01-29T15:12:41+0000
شرطة كركوك تطيح بمتهمين اثنين وفق المادة الرابعة إرهاب

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن القاء القبض على شخصين وفق المادة الرابعة إرهاب.

وذكر بيان لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة كركوك، أنه "من خلال تدقيق اسماء الداخلين الى محافظة كركوك في قاعدة البيانات بتاريخ اليوم الجمعة، تمكنت شعبة السيطرات من القاء القبض على شخصين مطلوبين وفق المادة الرابعة إرهاب".

واوضح ان "احدهما القي القبض في سيطرة ( تازة) والاخر في سيطرة ( العلوة) اثناء محاولة دخولهما الى مركز المدينة".

واشار البيان الى "تسليمهما الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك حسب الاختصاص الوظيفي".

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