شرطة كركوك تزود منتسبيها بكاميرات محمولة لتعزيز الشفافية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الخميس، عن مباشرة دوريات النجدة باستخدام كاميرات محمولة خلال تنفيذ الواجبات الميدانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة وترسيخ مبادئ الشفافية وحقوق الإنسان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الكاميرات تعمل على تسجيل الصوت والصورة بشكل مستمر، بما يضمن أداء الواجبات الأمنية بمهنية عالية، ويوفر توثيقاً دقيقاً لأي مخالفة أو تجاوز من أي طرف.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وزارة الداخلية العراقية الهادفة إلى بناء علاقة متوازنة وقائمة على الثقة والمساءلة بين المواطن ورجل الأمن، من خلال اعتماد أدوات رقابية وتقنية حديثة تعزز من جودة الأداء والانضباط في العمل الشرطي.

وأكدت قيادة الشرطة أن استخدام هذه التقنية يتم وفق ضوابط قانونية وإشراف مؤسسي، بما يضمن احترام الخصوصية وحماية الحقوق، ويسهم في تطوير المنظومة الأمنية على أسس الشفافية والمراقبة الفاعلة.

يشار إلى أن الشرطة الأمريكية اعتمدت تجهيز عناصرها بالكاميرات المحمولة لتوثيق ما يحدث عند عمليات الاعتقال وغيرها من الواجبات بما يضمن حقوق المواطنين والشرطة أيضاً.