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شرطة كركوك تحبط محاولة اغتصاب فتاة قاصر من قبل شبان مدمنين للمخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-12-19T11:46:28+0000
شرطة كركوك تحبط محاولة اغتصاب فتاة قاصر من قبل شبان مدمنين للمخدرات

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة كركوك يوم الأحد بإلقاء القبض على ثلاثة شبان يتعاطون المواد المخدرة حاولوا استدراج طالبة في الـ14 من عمرها واغتصابها.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القضية بدأت بعد شكوى قدمها والد الفتاة المختفية في مركز شرطة "رحيماوا" في 16 من الشهر الجاري، وبعد التحقيقات استطاعت شرطة كركوك من التوصل لشاب اخر متورط ايضا في قضية استدراج الفتاة التي كان اثنان من الشباب يرومان اغتصابها.

ووفقا للبيان فإنه تم تحرير الفتاة قرب جسر نهر الخاصة، واستمرت التحقيقات لتسفر عن إلقاء القبض على المتورطين الآخرين واحالتهم جميعا الى القضاء.

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