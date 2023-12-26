شرطة كركوك تتوقع تسلم الملف الأمني من الجيش العام 2024

شفق نيوز/ توقع قائد شرطة محافظة كركوك اللواء كاوه غريب عبد الرحمن، يوم الثلاثاء، تسلم قيادة الشرطة الملف الأمني في العام المقبل 2024 بعد أن كان لقرابة 5 سنوات بيد قوات الجيش العراقي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش مجيء لجنة أمنية من بغداد لتقييم الأوضاع في المحافظة لغرض التمهيد لتسليم الملف الأمني في كركوك إلى الشرطة.

وقال اللواء عبد الرحمن في تصريحه ان تمشية الملف الامني في المحافظة بصورة غير مباشرة هي بيد قيادة الشرطة، مردفا بالقول "نحن نبذل الجهود لتنفيذ المستلزمات التي يتطلبها الملف الأمني لتسليمها وبشكل مباشر الى قيادة الشرطة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، و وزير الداخلية عبد الامير الشمري

وأضاف "اعتقد أن تتسلم قيادة الشرطة، واجهزة الامن الداخلية الملف الامني في كركوك العام المقبل".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في شهر تشرين الثاني، تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام 2024، مبينة أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "ضمن البرنامج الحكومي يتم تسليم ونقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية"، مبيناً أن "هذا التسليم يأتي ضمن شقين أحدهما دستوري والثاني هو اختبار للقطعات الأمنية".

وأضاف ان "هذا ليس مجرد نقل مسؤولية أمنية وانما هناك إجراءات كثيرة أبرزها تكثيف التدريب ودمج بعض التشكيلات وإعادة النظر بالتسليح".

وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن "مسؤولية أمن المدن هو من واجبات وزارة الداخلية وكان الجيش والأجهزة الأمنية كانت قد اشتركت في حمايتها لظروف معينة في مرحلة سابقة، وبعد الاستقرار الأمني الكبير ستعود كل القطعات الى نصابها وواجباتها وبالتالي ستنتقل المسؤولة الأمنية الى قطعات وزارة الداخلية".

وتابع العميد ميري انه "تم تسليم المسؤولية الأمنية في خمس محافظات هي النجف وكربلاء وبابل والديوانية والمثنى وفي بداية العام المقبل سيتم نقل المسؤولة الأمنية في محافظات أخرى وهكذا تباعا حتى يتم تسليم المسؤولية الأمنية في عموم البلاد".