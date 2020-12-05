شرطة كركوك تتسلم ملف مداخل ومخارج المحافظة "بالكامل"

شفق نيوز/ أعلنت شرطة كركوك، يوم السبت، عن تسملها ملف إدارة مداخل ومخارج المحافظة من القوات الأمنية الأخرى بشكل "كامل".

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك الرائد عامر نوري شواني لوكالة شفق نيوز، إن مسؤولية السيطرات الأمنية في جميع مداخل ومخارج المحافظة أصبحت تحت إشراف قيادة شرطة كركوك بالكامل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصرح مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، في 22 من شهر تشرين الثاني الماضي، بصدور قرار من الجهات العليا يقضي بانسحاب اللواء الخاص 61 التابع لرئاسة الوزراء من سيطرات واطراف مدينة كركوك وتمركزه في قاعدة "K1" العسكرية فيما ستحل محله قوات الشرطة.

وقال المصدر، إن قرابة 500 عنصر من الفوج التكتيكي الذين تم اختيارهم من مراكز الشرطة في المحافظة، وهم من مكونات كركوك كافة سينتشرون في المواقع التي سيخليها اللواء الخاص.

وأضاف أن هذا الفوج تدعمه وزارة الداخلية العراقية، مشيراً إلى تجهيز عناصره بالمعدات والأسلحة كافة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي، العام الماضي، سحب قوات جهاز مكافحة الارهاب من محافظة كركوك واستقدام الفرقة الخاصة بدلاً منها.

يشار إلى أن توجيهاً صدر من القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل هذا الملف من قيادات العمليات والجيش والشرطة الاتحادية الى قيادات الشرطة في محافظات بغداد، وكركوك، والانبار، ونينوى.