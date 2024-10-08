شرطة كركوك: اعتقال 540 متهماً بقضايا مختلفة بينهم تجار مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن اعتقال 540 متهماً بقضايا مختلفة، بينهم قضايا مهمة وتجار مخدرات خلال العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية، المقدم عامر محي الدين نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة كركوك وبكافة صنوف الشرطة تمكنت خلال العام الحالي من تنفيذ عمليات نوعية للقبض على المتهمين بقضايا مختلفة وتفكيك عصابات للجريمة، حيث تتم الفعاليات الأمنية وفق أوامر قبض قضائية صادرة من المحاكم بحق المتهمين بقضايا مختلفة".

وأضاف نوري أن "الأشخاص الملقى القبض عليهم بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 540 متهماً بقضايا مختلفة، بينهم متهمون بالمتاجرة بالمخدرات وغيرها من التهم التي ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من كركوك".